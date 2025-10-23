Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Les championnats du monde U23 de lutte se poursuivent à Novi Sad, en Serbie.

Elmir Aliyev (55 kg) a affronté le Russe Alibek Amirov en finale. Le lutteur azerbaïdjanais a pris sa revanche sur son adversaire, qu'il avait perdu en demi-finale des championnats d'Europe U23 (3-2). Elmir est ainsi devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière.

Il convient de noter que la Coupe du monde se terminera le 27 octobre.