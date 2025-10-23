Un nouveau groupe d’anciens déplacés part pour le village de Tezebiné de la région de Khodjaly

Aghdam, 23 octobre, AZERTAC

Le Grand retour dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne suit son cours conformément aux instructions du président de la République.

Jeudi 23 octobre, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour le village de Tezebiné de la région de Khodjaly.

Le village de Tezebiné accueille cette fois 12 familles, soit 55 résidents.