Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le vice-président turc Cevdet Yilmaz s’est entretenu le 24 octobre, à Ankara, avec une délégation conduite par le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan.

Cevdet Yilmaz a félicité le secrétaire général pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions.

Ramil Hassan a fourni au vice-président turc des informations sur les activités de l’Assemblée parlementaire. Il a partagé ses avis sur les questions inscrites au programme de la TURKPA, soulignant les initiatives et projets en cours visant à renforcer le dialogue parlementaire, promouvoir la coordination législative et consolider la solidarité entre les États turciques.

Le secrétaire général a également indiqué que ces activités se poursuivaient avec succès sous la présidence kazakhe.

Pour sa part, le vice-président Cevdet Yilmaz a réaffirmé l’engagement de la Türkiye à soutenir la mission de la TURKPA et a mis en avant l’importance de développer l’unité, la compréhension mutuelle et la coopération entre les États turciques.

Les discussions ont également porté sur de futures initiatives visant à développer les liens de fraternité et à promouvoir un partenariat plus solide au sein du monde turcique.