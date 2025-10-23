Choucha, 23 octobre, AZERTAC

Jeudi 23 octobre, le groupe de voyageurs internationaux, conduit par Kolja Spori, président du club ETIC (Extreme Traveler International Congress), est arrivé dans la ville azerbaïdjanaise de Choucha.

Les voyageurs ont d’abord visité les statues criblées de balles des célèbres personnalités azerbaïdjanaises Khourchidbanou Natavan, Bulbul et Uzeyir Hadjibeyli dans la ville de Choucha. Ces statues avaient été endommagées par les Arméniens pendant l’occupation.

Durant l’occupation, la partie arménienne avait prévu de transporter ces statues en Arménie pour les faire fondre. Toutefois, grâce aux efforts du Leader national Heydar Aliyev, elles ont pu être récupérées, rapatriées en Azerbaïdjan et temporairement placées dans la cour du Musée des beaux-arts à Bakou. À la suite de la libération de Choucha, les monuments ont été réinstallés à leurs emplacements d’origine.

Les voyageurs ont ensuite visité la source « Khan qizi » et ont reçu des informations sur cette place. Il a été indiqué que la source Khan qizi (fille du khan), mise en service peu après la libération de Choucha, est l'un des sites les plus célèbres de la ville. Khourchidbanou Natavan, fille du khan, était connue non seulement comme poétesse, mais aussi pour sa bienveillance. La conduite d'eau potable construite par Natavan dans la ville était connue sous le nom de « Khan qizi ». Cette source, tarie pendant l'occupation arménienne, est toujours utilisée par les habitants et les visiteurs de la ville.

Les invités ont également visité les remparts de la forteresse de Choucha. Ils y ont découvert l'histoire de la ville et sa construction. Il a été souligné que la forteresse construite par le khan Penahali du Karabagh a longtemps protégé la ville des ingérences étrangères et était un symbole d'invulnérabilité. Pendant l'occupation, les remparts de la forteresse ont été victimes du vandalisme arménien. Après la libération de Choucha, des travaux de réparation et de restauration ont été entrepris sur la forteresse.

Les visiteurs venus à la mosquée Youkhari Gövher Agha ont été informés des actes de vandalisme commis par les Arméniens contre des monuments culturels, historiques et religieux. Il a été souligné que, comme dans tous les territoires occupés, des monuments, y compris des mosquées, ont été détruits et profanés à Choucha. La mosquée Youkhari Gövher Agha est l'un des monuments historiques et religieux ayant subi des actes de vandalisme arméniens. Après la libération de Choucha, des travaux de reconstruction et de restauration ont été entrepris avec l'attention et le soin de l'État azerbaïdjanais.