Une délégation de jeunes azerbaïdjanais reçue par le Directeur général de l’ICESCO

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Une délégation composée de 12 jeunes de la République d’Azerbaïdjan, conduite par M. Kanan Karimov, chef du département des industries créatives et du développement numérique au sein du ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, a été reçue le 22 octobre par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), au siège de l’Organisation à Rabat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de ces jeunes au Royaume du Maroc au titre du programme d’échange culturel organisé par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, selon le site web de l’ICESCO.

Dr AlMalik a souhaité la bienvenue à la délégation et s’est félicité du partenariat exceptionnel entre l’ICESCO et l’Azerbaïdjan, qui s’est renforcé ces dernières années grâce à la coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de l’éducation. Il a également fait part de sa récente visite à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, où il a rencontré Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan. Dr AlMalik a aussi réaffirmé le soutien de l’Organisation aux programmes destinés aux jeunes, d’autant plus que leurs projets présentent de fortes chances de réussite. Et d’inviter la délégation à visiter le bureau régional de l’ICESCO à Bakou, qui constitue une plateforme ouverte aux initiatives des jeunes.

De son côté, M. Kanan Karimov a remercié l’ICESCO pour son accueil chaleureux, a félicité Dr AlMalik pour l’obtention de l’Ordre de l’Amitié d’Azerbaïdjan, et a salué les efforts de l’Organisation et ses initiatives conjointes avec son pays, notamment la proclamation de la ville de Choucha capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024.

Au terme de la réunion, M. Kanan Karimov a remis un cadeau symbolique à Dr Salim M. AlMalik en reconnaissance de ses efforts en faveur des jeunes du monde islamique, pour ensuite conclure la visite par une visite guidée de l’Exposition et du Musée international de la Sîreh du Prophète et de la civilisation islamique, organisés au siège de l’ICESCO.

M. Anar Karimov, chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, et Mme Dinara Goulieva, experte au Secteur des Sciences sociales et humaines de l’ICESCO, ont assisté à la réunion.