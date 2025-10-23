Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars
Bakou, 23 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 61,8 dollars pour s’installer à 4 127,2 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 48,47 dollars, après une hausse de 0,79 dollar.
