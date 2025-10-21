La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana

Astana, 21 octobre, AZERTAC

La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan, sur le thème « L’approfondissement de la coopération économique et nouveaux horizons de partenariat », s'est tenue à Astana dans le cadre du forum d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan.

Organisée avec le soutien du ministère de l'Économie et conjointement par l'Agence azerbaïdjanaise de promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) et le ministère du Commerce et de l'Intégration du Kazakhstan, la réunion a porté sur la diversification des partenariats entre les milieux d'affaires des deux pays.

Les participants de la réunion ont discuté du développement de la coopération en matière d'investissement entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, des activités des entreprises kazakhes en Azerbaïdjan et des nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays. Le rôle du Conseil d'affaires Azerbaïdjan-Kazakhstan dans le renforcement des relations entre les milieux d'affaires a été évoqué.

Il convient de noter qu'à l'issue de la réunion, 14 entreprises des secteurs des boissons, de l'agroalimentaire, de la construction et autres, des deux pays, ont reçu des certificats de reconnaissance pour leur contribution exceptionnelle au développement des relations commerciales entre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan.