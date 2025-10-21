Ilham Aliyev: L’Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l’Arménie, en vigueur depuis l’occupation

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l'Arménie, en vigueur depuis l'occupation », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une déclaration à la presse avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

Le chef de l'État a indiqué : « L'Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l'Arménie, en vigueur depuis l'occupation. Le premier transit de marchandises a été le transport de céréales kazakhes vers l'Arménie. Je pense que cela témoigne également du fait que la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie n'est plus une lettre morte, mais une réalité ».