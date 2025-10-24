La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé une ordonnance sur les mesures relatives à la rénovation de la route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly.

Conformément à l’ordonnance, 2 millions de manats de la somme prévue pour les coûts d’investissement des routes dans le budget de l’Etat 2022 de la République d’Azerbaïdjan ont été alloués à l’Agence nationale des routes afin de restaurer le tronçon endommagé et de construire les murs de soutènement de la route Yardymly-Deman-Arvana, reliant 3 localités peuplées de deux mille habitants.

Le Ministère des Finances est chargé d’assurer le financement prévu, alors que le Ministère de l’Economie est chargé de résoudre les questions découlant de cette ordonnance.