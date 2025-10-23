Les préparatifs de la COP30 se poursuivent

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

S’appuyant sur les résultats positifs de la COP29 et sur la coopération continue avec les partenaires internationaux, la présidence de la COP29 mène des travaux préparatoires pour la COP30 afin de renforcer les acquis en vue de la prochaine conférence.

La Société d'exploitation azerbaïdjanaise COP29 a mené à bien l'organisation et la mise en œuvre de la 29e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29). Elle a assuré l'exécution efficace, transparente, inclusive et ponctuelle de tous les processus opérationnels et logistiques liés à l'événement.

La présidence de la COP29 apprécie le niveau élevé de la mise en œuvre du projet par la société et déclare que l'audit de la Société d'exploitation azerbaïdjanaise COP29 concernant l'organisation et la mise en œuvre de l'événement COP29 a été achevé.