Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la poste

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874 dans la capitale suisse, Berne. La Journée mondiale de la poste a été instituée à l'issue du Congrès de l'UPU à Tokyo en 1969, selon l’ONU info.

En 2015, les pays du monde entier se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable, qui visent à mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim, à lutter contre les inégalités et l'injustice, et à prendre des mesures pour inverser le changement climatique - pour ne citer que quelques-uns de ces 17 objectifs. Assumant sa part dans cet effort mondial, la poste a aujourd'hui un rôle plus important que jamais en fournissant une infrastructure de développement.

Avec plus d'un tiers de la population non connectée à Internet et la moitié des entreprises ne faisant pas de commerce en ligne, les bureaux de poste, qui sont souvent le seul point d'accès public dans les régions isolées, constituent des passerelles essentielles vers l'économie numérique.

Le Traité de Berne fut signé le 9 octobre 1874, établissant l’Union générale des postes. En trois ans, celle-ci vit le nombre de ses membres augmenter si rapidement qu’elle fut rebaptisée Union postale universelle en 1878.

Ce Traité a permis de transformer une myriade complexe de services et de règlements postaux internationaux en un territoire postal unique destiné à l’échange de lettres. Les obstacles et les frontières qui entravaient la libre circulation et le développement du courrier international furent enfin supprimés.

C'est pourquoi chaque année, plus de 150 pays célèbrent la Journée mondiale de la poste, le 9 octobre. Dans certains pays, cette Journée est un jour férié pour les employés postaux. De nombreuses postes saisissent cette occasion pour lancer ou promouvoir de nouveaux produits et services postaux. D'autres postes récompensent leurs employés à cette occasion.

De nombreux pays présentent des expositions philatéliques, émettent des timbres et des oblitérations commémoratives. D'autres postes mettent en évidence les affiches de la Journée de la poste dans leurs bureaux et d'autres lieux publics, organisent des visites de leur centre de traitement du courrier ou de leur musée postal, tiennent des conférences, des séminaires ou des ateliers, ainsi que des activités culturelles, sportives et récréatives. D'autres postes offrent des souvenirs, tels que des T-shirts ou des pins.