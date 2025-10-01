Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
Bakou, 1er octobre, AZERTAC
« Bakou accueillera un « Dialogue D-8 sur le climat et les villes » de haut niveau du 13 au 17 octobres », a fait savoir Elmar Mammadov, chef du département de la coopération économique du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, dans son discours prononcé au troisième jour de la Semaine d'action climatique de Bakou (BCAW2025).
Selon lui, les ministres en charge du climat et de l'urbanisme et les maires se réuniront pour la première fois dans ce format.
« Le rôle et l'impact des villes dans la mise en œuvre du programme de développement décennal D-8 couvrant la période 2020-2030 seront évalués », a précisé Elmar Mammadov.
