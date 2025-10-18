La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Une délégation parlementaire conduite par la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, s'est rendue à Genève, en Confédération suisse, pour participer à la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

Mme Gafarova prononcera un discours à la 151e Assemblée de l'UIP, et tiendra des rencontres avec les chefs de délégation des pays participants.