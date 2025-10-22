Le Premier ministre azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue géorgien à Tbilissi

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à Tbilissi pour participer au 5ᵉ Forum de la Route de la Soie, le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov s’est entretenu le 22 octobre avec son homologue géorgien Irakli Kobakhidze, rapporte dans un communiqué le Cabinet des ministres.

Au cours de l’entretien, Ali Assadov a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Premier ministre géorgien.

Irakli Kobakhidze a exprimé sa reconnaissance pour les salutations du chef de l’État azerbaïdjanais et a demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de la rencontre, l’importance du 5ᵉ Forum de la Route de la Soie de Tbilissi a été mise en valeur.

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement global des relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, fondé sur un bon voisinage et un partenariat stratégique.

Les Premiers ministres ont discuté de l’élargissement de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays dans les domaines du commerce et de l’économie, des investissements, des transports et du transit, du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables, de l’humanitaire et d’autres secteurs, et ont examiné les projets conjoints en cours dans divers domaines.