Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a effectué une visite en Ouzbékistan

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

Lundi 20 octobre, le ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, s’est rendu à Samarcande à l’invitation de son homologue ouzbek, le lieutenant-général Shukhrat Khalmukhamedov, afin de participer à la Journée des observateurs de haut niveau de l’exercice Unité-2025.

Le colonel-général Zakir Hassanov a eu une rencontre avec son homologue ouzbek dans la ville de Samarcande.

Les deux parties ont examiné l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique et de l’enseignement militaire. Elles ont souligné l’importance de la tenue d’exercices conjoints dans le but d’échanger des expériences et de renforcer la coopération mutuelle.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Azerbaïdjan en Ouzbékistan, Husseyn Gouliyev, a lui aussi assisté à la rencontre lors de laquelle les parties ont hautement apprécié le niveau actuel de la coopération militaire entre les deux pays et procédé à un échange de vues détaillé sur son expansion future.