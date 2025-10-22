Pays-Bas : le premier cas détecté d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
Les autorités sanitaires néerlandaises ont confirmé le premier cas d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe dans le pays, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Jan Anthonie Bruijn, dans une lettre adressée au Parlement, indique l’agence de presse turque Anadolu.
L’infection, détectée le 17 octobre, concerne un homme non vacciné contre la variole du singe et n’ayant pas voyagé à l’étranger, selon l’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM).
Le patient est actuellement en isolement, tandis que les services de santé municipaux ont entamé la recherche des personnes avec lesquelles il a été en contact, a rapporté la chaîne publique NOS.
Bruijn a précisé que la nouvelle souche, connue sous le nom de variante 1b du virus de la variole du singe, a également été identifiée en Espagne et aux États-Unis.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) suivent de près la situation.
Le RIVM a rappelé que la variole du singe se transmet principalement par contact cutané et peut provoquer des lésions douloureuses, de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue.
La vaccination des personnes à haut risque se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, le gouvernement devant décider ultérieurement s’il convient de prolonger la campagne.
Depuis 2022, les Pays-Bas ont recensé plus de 1 300 cas de variole du singe, à la suite d’une épidémie mondiale apparue il y a trois ans.
