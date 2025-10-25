Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin

Berlin, 25 octobre, AZERTAC

À l’invitation de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Allemagne, une réunion des ambassadeurs des pays membres de l’Organisation des États turciques (OET) s’est tenue au Centre culturel azerbaïdjanais à Berlin.

La réunion a été organisée afin de renforcer la coopération entre les ambassades dans la mise en œuvre des objectifs fixés lors du 12ᵉ Sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation des États turciques, qui s’était tenu à Guébélé.

La rencontre a également permis un échange de vues sur les initiatives prévues pour la promotion de l’histoire et du patrimoine culturel communs des peuples turciques en Allemagne, ainsi que sur la coopération et les projets conjoints en matière de culture et d’arts, et sur d’autres questions d’intérêt mutuel.

Dans son intervention, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Allemagne, Nassimi Aghaïev, a souligné que le monde turcique entrait aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement et d’unité. Il a dit que la coopération fructueuse et le soutien mutuel établis entre les États turciques dans divers domaines contribuaient au renforcement des relations et à la consolidation de la solidarité entre les peuples frères.

L’accent a été mis sur l’importance de faire mieux connaître à l’échelle internationale, notamment en Allemagne, le patrimoine, l’histoire et les valeurs culturelles communs du monde turcique, tout en soulignant la nécessité d’entreprendre des actions conjointes en ce sens.

À l’issue de la rencontre, les ambassadeurs ont visité l’exposition « MAMA – Mother Nature », inaugurée la semaine précédente à Berlin. Il a été indiqué que cette exposition, conçue sur la base d’une idée de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice de l’Association IDEA, présente la nature non pas comme un simple décor passif, mais comme un personnage central, vivant, nourricier, durable et régénérateur. Le projet artistique international « MAMA – Mother Nature » réunit plus de 50 artistes de 31 pays, l’Azerbaïdjan y compris, et appelle à protéger notre planète pour les générations futures à travers l’art.

Elvin Mövsumov

Correspondant spécial de l’AZERTAC