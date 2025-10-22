La présidente du Milli Medjlis rencontre le ministre estonien des Affaires étrangères
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré mercredi le ministre des Affaires étrangères de la République d'Estonie, Margus Tsahkna.
Abordant les relations amicales et la coopération mutuellement bénéfique qui unissent les deux pays, la présidente du Parlement a déclaré que les visites et les réunions de haut niveau, ainsi que la signature de documents, jouent un rôle important dans le développement des relations interétatiques. Elle a évoqué avec satisfaction les rencontres tenues lors de sa visite officielle en Estonie trois ans avant.
Lors de l'entretien, il a été souligné qu'il existait de bonnes perspectives de développement des relations bilatérales dans diverses directions.
Sahibé Gafarova a informé Margus Tsahkna de la réunion de Washington et du processus de normalisation avec l'Arménie, de sa rencontre avec le président du Parlement arménien à Genève.
Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, évoquant sa rencontre avec le président Ilham Aliyev aujourd'hui, a félicité l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour les résultats obtenus lors de la réunion de Washington, et a hautement apprécié le rôle du pays dans la garantie de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région.
