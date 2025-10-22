Bakou: le ministre estonien des Affaires étrangères visite le Parc de la Victoire

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Mercredi 22 octobre, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a visité le Parc de la Victoire à Bakou.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du ministre estonien.

Margus Tsahkna a déposé une gerbe de fleurs devant la Statue de Triomphe.

Le ministre estonien des Affaires étrangères a été informé du Parc de la Victoire. Il a été indiqué que le Parc de la Victoire s’étend sur près de dix hectares. L’entrée est marquée par l’Arc de triomphe, un symbole de la Guerre patriotique de 44 jours, mesurant 44 mètres de haut, 22 mètres de large, et comptant 44 colonnes. À l’entrée du parc, un monument commémoratif a été érigé pour célébrer le 8 Novembre, Jour de la Victoire. Il symbolise à la fois le Jour de la victoire et l’unité inébranlable.

Il convient de noter que le Parc de la Victoire a été inauguré le 8 novembre 2024 en présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.