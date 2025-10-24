Communiqué de la Présidence de la République
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 24 octobre un coup de fil du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.
Dans le prolongement de leur rencontre du 9 octobre à Douchanbé, en marge de la session du Conseil des chefs d’État de la CEI, les présidents azerbaïdjanais et russe ont discuté de plusieurs questions d’actualité inscrites à l’agenda bilatéral.
Les chefs d’Etat ont réaffirmé leur intérêt commun pour développer encore davantage les relations économiques et commerciales, ainsi que pour mettre en œuvre des projets conjoints en matière d’énergie, de transport et de logistique.
Lors de l’entretien téléphonique, les présidents azerbaïdjanais et russe ont abordé aussi certains aspects de la coopération régionale et la situation internationale.
Les présidents sont convenus de poursuivre les contacts à différents niveaux.
