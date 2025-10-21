Présentation du projet conjoint « Développement du Couloir médian » à Astana VIDEO
Astana, 21 octobre, AZERTAC
Mardi 21 octobre, s’est tenue la présentation du projet conjoint intitulé « Développement du Couloir médian » (Itiniéraire international de transport transcaspien) en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev.
Les chefs d’État azerbaïdjanais et kazakh ont été informés des détails du projet.
Il a été indiqué que le Couloir médian, principal itinéraire de transport et de logistique reliant la Chine et les pays d’Asie centrale aux États européens, joue un rôle stratégique dans le renforcement du commerce régional et intercontinental. Il a été souligné que le volume des transports en provenance de Chine vers l’Azerbaïdjan augmente progressivement et qu’il devrait tripler d’ici 2030 par rapport au niveau actuel, ce qui accroît encore l’importance du projet.
Les chefs d’État ont été informés des mesures concrètes et des initiatives prévues pour accroître l’efficacité et la compétitivité du Couloir médian.
