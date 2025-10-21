Les présidents azerbaïdjanais et kazakh font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev ont fait des déclarations à la presse le 21 octobre.

D’abord, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a pris la parole.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Honorable Ilham Heydar oglou,

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, j’exprime ma sincère reconnaissance au président Ilham Heydar oglou Aliyev d’avoir accepté mon invitation et d’effectuer une visite d’État au Kazakhstan.

J’accorde une importance particulière à cet événement. C’est pour nous un grand honneur d’accueillir sur le sol kazakh le président Ilham Aliyev, éminent homme d’État, dirigeant du peuple azerbaïdjanais frère.

Nos pays partagent des racines et une histoire communes. L’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique important et fiable pour le Kazakhstan. Aujourd’hui, nos relations se développent de manière stable. Nous accordons une attention particulière au renforcement de nos liens interétatiques. L’objectif principal est de consolider encore davantage l’amitié entre nos peuples et de donner un nouvel élan à la coopération dans divers domaines. Cela correspond aux intérêts fondamentaux des deux pays. Je suis convaincu que cette visite contribuera à porter les relations kazakho-azerbaïdjanaises à un niveau qualitativement nouveau et que les accords conclus aujourd’hui renforceront encore davantage les relations d’amitié entre nos pays.

Mesdames et Messieurs,

Je considère la visite d’État du président azerbaïdjanais comme un événement d’importance cruciale et une étape sur la voie du renforcement du partenariat stratégique et des relations d’alliance entre nos pays. Ilham Heydar oglou Aliyev est un homme d’État exceptionnel, au niveau historique. Il a apporté une contribution décisive à la protection et au renforcement de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Grâce aux efforts inlassables du président Ilham Aliyev, la réputation et l’influence de l’Azerbaïdjan sur la scène mondiale se sont considérablement accrues. Sous sa direction forte, l’Azerbaïdjan a obtenu des succès impressionnants dans de nombreux domaines, en premier lieu dans le développement socio-économique. Les résultats des réformes à grande échelle se traduisent par une croissance économique durable, l’amélioration du bien-être des citoyens et une transformation dynamique de votre pays. Les indicateurs macroéconomiques de l’économie azerbaïdjanaise témoignent de sa stabilité et démontrent de manière convaincante le progrès du pays et sa bonne santé économique.

Au Kazakhstan, nous nous réjouissons sincèrement des réalisations de l’Azerbaïdjan frère. Il est symbolique que cette visite d’État coïncide avec l’année du 20ᵉ anniversaire du Traité de partenariat stratégique et d’alliance entre nos pays. Au cours de cette période, nos États ont accompli de grands progrès dans leur coopération bilatérale. Grâce à l’amitié et au soutien mutuel de nos peuples, à un dialogue politique intense au plus haut niveau et au travail de nos gouvernements, la coopération kazakho-azerbaïdjanaise multidimensionnelle se développe de manière ascendante et s’enrichit de contenus nouveaux. Les résultats des négociations d’aujourd’hui en constituent une preuve convaincante.

Dans une atmosphère de confiance et de respect mutuels, nous avons discuté d’un large éventail de questions bilatérales, en fixant les priorités pour un engagement multidimensionnel futur. La réunion du Conseil intergouvernemental suprême s’est déroulée de manière productive et a abouti à la signature de plusieurs documents importants.

Il est réjouissant de constater que le programme global de développement de la coopération bilatérale est mis en œuvre de manière régulière. Lors des négociations, une attention particulière a été accordée à l’élargissement des relations commerciales et économiques. Il a été convenu de prendre les mesures nécessaires afin de doubler, dans un avenir proche, le volume des échanges bilatéraux et de le porter à 1 milliard de dollars. D’importantes opportunités existent dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de la construction et de la numérisation.

Les deux parties ont exprimé leur intérêt pour la création d’entreprises communes, et il y des avancées significatives dans ce domaine. Par exemple, le lancement d’une production conjointe de transformateurs est prévu. La construction de logements et d’infrastructures est en cours, et des projets conjoints dans le domaine de la construction navale sont en élaboration. Les gouvernements ont été chargés de suivre ces secteurs et d’adopter dans les plus brefs délais un plan ou une feuille de route pour le développement de la coopération industrielle. Pour le financement de projets prometteurs et mutuellement bénéfiques, il a été convenu d’intensifier les activités du fonds d’investissement direct kazakho-azerbaïdjanais. La nécessité de renforcer davantage les contacts entre les milieux d’affaires des deux pays a également été mise en avant. À cet égard, le forum d’affaires kazakho-azerbaïdjanais organisé dans le cadre de la visite revêt une grande importance. Au cours des négociations, l’avancement des grands projets d’infrastructure a été examiné, en particulier celui du corridor de transport international transcaspiens, qui est d’une importance stratégique. L’an dernier, le volume de fret transporté via ce corridor a augmenté de 62 % pour atteindre 4,5 millions de tonnes. Les chiffres de l’année en cours sont également encourageants, avec une croissance de 2 %. Avec des partenaires étrangers, nous travaillons à éliminer de manière synchronisée les goulots d’étranglement, notamment en établissant un tarif unique à long terme le long du couloir. Cela augmentera sans aucun doute l’efficacité, garantira la continuité des livraisons sur l’ensemble du trajet et, comme prévu, permettra de porter le volume des transports à 10 millions de tonnes.

En outre, l’importance de développer les capacités portuaires a été soulignée. Le Kazakhstan construit un hub à conteneurs à Aktaou. La construction d’un terminal de fret au port d’Alat, avec la participation de partenaires étrangers, y compris ceux de Chine, ouvre de bonnes perspectives. Au cours des négociations, la possibilité de créer un nouveau système de ferries transcaspiens pour l’exportation de marchandises a été examinée.

Une attention particulière a été accordée au renforcement de la coopération dans le secteur de l’énergie, domaine dans lequel nos pays disposent d’un fort potentiel. Il est à mentionner avec satisfaction la coopération conjointe pour le transport du pétrole kazakh via la route Bakou-Tbilissi-Ceyhan. L’an dernier, le transit de cette ressource stratégique à travers l’Azerbaïdjan a atteint près d’un million et demi de tonnes. Il est prévu d’augmenter prochainement ce volume de manière considérable.

Le projet de pose d’un câble électrique en eau profonde, qui renforcera considérablement nos positions dans l’exportation d’énergie verte, doit donner un nouvel élan au développement des systèmes énergétiques nationaux. D’importants travaux sont également réalisés en matière de livraison de produits d’uranium kazakh sur les marchés étrangers via le territoire de l’Azerbaïdjan, et à cet égard, je tiens à exprimer ma reconnaissance au président azerbaïdjanais pour le soutien apporté à toutes les initiatives et projets clés.

Compte tenu du développement rapide de l’intelligence artificielle, de larges perspectives s’ouvrent dans le secteur des technologies de l’information. Le Kazakhstan a acquis une expérience dans la numérisation des services publics et le développement des technologies de l’information, et nous sommes prêts à réaliser des projets conjoints dans ce domaine. Lors des négociations, l’importance d’accélérer les projets de pose d’un câble à fibre optique au fond de la mer Caspienne a été mise en valeur. Les gouvernements ont été chargés de garantir sa mise en service dans les plus brefs délais.

La coopération dans le domaine culturel et humanitaire occupe traditionnellement une place particulière à notre agenda. Parmi les événements marquants de ces dernières années figurent les Journées de la culture et les Journées du cinéma du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan, organisées mutuellement dans nos pays. Afin de systématiser le travail dans ce domaine, nous avons convenu d’adopter un programme de coopération culturelle. Des perspectives prometteuses ont été examinées séparément dans les domaines de l’éducation et de la science, ainsi que pour les échanges entre jeunes. À cette fin, un Centre scientifique et éducatif kazakho-azerbaïdjanais fonctionne à Bakou depuis l’an dernier.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions actuelles de l’agenda régional et mondial. Nous constatons l’identité de nos positions sur toutes les questions actuelles de la politique internationale. L’importance de la coordination au sein des institutions multilatérales a été soulignée. Une volonté mutuelle de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et mondial a été exprimée.

Comme il est bien connu, le président Ilham Heydar oglou Aliyev a accompli une mission historique en signant à Washington la déclaration de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, avec la médiation active du président Trump. Le Kazakhstan a officiellement salué cet événement important. Je suis convaincu que les accords obtenus renforceront la situation dans le Caucase du Sud et ouvriront de nouvelles perspectives pour le progrès de tous.

Dans l’ensemble, les résultats de cette visite témoignent clairement de la volonté mutuelle de poursuivre le développement des relations kazakho-azerbaïdjanaises dans l’esprit du partenariat stratégique et de l’alliance, au service du bien-être de nos peuples frères.

Merci de votre attention.

x x x

Ensuite, le président azerbaïdjanais a pris la parole.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Honorable Kassym-Jomart Kemelevitch,

Chers amis,

Tout d’abord, je tiens à exprimer ma reconnaissance au président du Kazakhstan pour son accueil chaleureux, son hospitalité et pour m’avoir invité à effetuer une visite au Kazakhstan frère. Je me rends régulièrement au Kazakhstan et je constate de visu les transformations positives et le développement que connaît le pays sous la sage direction du président Kassym-Jomart Kemelevitch Tokaïev. Ces dernières années, les réformes mises en œuvre par le président kazakh, l’orientation vers la modernisation et le développement des technologies modernes, y compris l’intelligence artificielle, montrent que le Kazakhstan suit avec assurance la voie du développement et de la modernisation.

La réputation internationale du Kazakhstan se renforce elle aussi. Aujourd’hui, le Kazakhstan est perçu dans le monde entier comme un partenaire fiable, comme un pays qui suit sa propre voie, mène sa politique en faveur des intérêts nationaux, et reste avant tout un bon ami.

En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, nous l’avons toujours ressenti : le soutien fraternel a été constant durant les périodes les plus difficiles pour notre peuple et notre pays. Pendant l’occupation, le Kazakhstan nous a toujours soutenus sur toutes les plateformes internationales et dans le cadre de toutes les initiatives internationales de l’Azerbaïdjan, votant en solidarité avec nous et contribuant au règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur la base du droit international et de la justice.

Je suis très reconnaissant à Kassym-Jomart Kemelevitch, tout d’abord pour ses paroles agréables à mon égard et envers notre pays, ainsi que pour son soutien au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Après le paraphe de l’accord de paix le 8 août à la Maison-Blanche, à Washington, avec la participation du président Trump et son rôle actif dans ce processus, le Kazakhstan a été l’un des premiers à exprimer sa position à ce sujet. J’ai eu un entretien téléphonique avec Kassym-Jomart Kemelevitch, au cours duquel je l’ai informé de tous les détails des accords obtenus et j’ai de nouveau constaté l’attitude fraternelle à l’égard de l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, dans le cadre de la réunion du Conseil intergouvernemental suprême, nous avons également abordé cette question, ainsi que l’impact positif que ces accords auront sur le Caucase du Sud et sur un espace géographique plus large, notamment dans le développement du secteur transport-logistique.

Je dois également souligner que l’Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l’Arménie, qui existaient depuis l’occupation. La première cargaison transitant ainsi était du blé kazakh à destination de l’Arménie. Je pense que cela constitue également un bon indicateur que la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie existe désormais non seulement sur le papier, mais aussi en pratique.

Nos peuples sont liés par une amitié et une fraternité séculaires, fondées sur des racines communes et une similarité spirituelle et culturelle. C’est un socle solide sur lequel nous bâtissons nos relations interétatiques. Si l’on examine la dynamique des visites mutuelles, dont plus de dix ont eu lieu au cours des trois dernières années, on constate clairement le caractère intensif de nos relations. Chaque rencontre et chaque discussion visent un résultat concret. Aujourd’hui, nous avons écouté les rapports des ministres compétents ainsi que les plans pour l’avenir et avons naturellement donné nos instructions supplémentaires sur la manière d’intensifier nos interactions. Ce que vous avez entendu est satisfaisant, car tout ce qui est prévu est mis en œuvre. Là où des questions nécessitent l’attention et l’intervention des chefs d’État, elles restent naturellement sous notre contrôle permanent.

Et la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême, qui a suivi immédiatement la réunion de la commission intergouvernementale, ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de la commission et du Conseil interétatique suprême, profitent pleinement à nos pays et à nos peuples, ainsi qu’à nos voisins. En effet, l’interaction active entre nos pays revêt également une importance géopolitique considérable. Aujourd’hui, avec l’ouverture de nouvelles voies de transport, la réalisation de projets visant à renforcer la connectivité dans la vaste région de l’Eurasie, et alors que le Caucase du Sud et l’Asie centrale deviennent plus interconnectés et constituent souvent un espace géographique unique, tout cela exige une attention constante et, naturellement, l’intervention des chefs d’État afin de transformer cette coopération en résultats concrets.

Traditionnellement, nos pays se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales, qu’il s’agisse de l’ONU ou de toutes les autres institutions. Récemment, Kassym-Jomart Kemelevitch nous a rendu visite dans le cadre du Sommet des États turciques, et cette coopération active sur la scène internationale témoigne une fois de plus de la proximité qui existe entre nous.

L’année prochaine, l’Azerbaïdjan accueillera deux événements internationaux importants, à savoir le Sommet de l’Organisation de la coopération islamique et le Sommet de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie, une structure qui, en réalité, est née grâce à l’initiative du Kazakhstan – et, naturellement, Kassym-Jomart Kemelevitch, j’en suis sûr, fera partie de nos invités d’honneur. Sur toutes les plateformes internationales, nous adoptons pratiquement une position unique. Les discussions d’aujourd’hui, les échanges de vues et les décisions prises le confirment une fois de plus.

Kassym-Jomart Kemelevitch a présenté en détail les questions liées à l’interaction commerciale et économique, à la coopération en matière de transport et de logistique, dans le secteur de l’énergie ainsi que dans le domaine humanitaire. Je souhaite ajouter que tous les citoyens de l’Azerbaïdjan, y compris ceux vivant actuellement dans le Karabagh libéré, soulignent avec gratitude le rôle du président Tokaïev et du peuple kazakh frère dans la renaissance du Karabagh. Le Centre de créativité pour enfants Kourmangazy, que nous avons inauguré ensemble avec le président Tokaïev à Fuzouli, est aujourd’hui non seulement un foyer d’éducation et de développement pour les enfants, mais aussi un symbole de notre fraternité et de notre amitié. Quiconque visite la région du Karabagh, que ce soit par voie terrestre ou aérienne – la plupart utilisant Fuzuli pour se rendre dans d’autres régions – en passant devant le Centre Kourmangazy, chaque citoyen azerbaïdjanais et chaque invité de notre pays voit cette aide fraternelle. Elle est particulièrement importante dans le cadre de la mise en œuvre du vaste projet « Grand retour », qui se réalise avec succès, en grande partie grâce au soutien fraternel du Kazakhstan.

Aujourd’hui, nous avons assisté aussi à une présentation sur les réalisations dans le cadre du projet du Couloir médian ainsi que sur les plans futurs. Je voudrais ajouter, en plus de tout ce que nous planifions et réalisons actuellement, que le projet du corridor de Zenguézour présente également un énorme potentiel. Sur le territoire de l’Azerbaïdjan, tous les travaux liés aux liaisons routières et ferroviaires seront achevés d’ici le milieu de l’année prochaine. Pour les travaux sur le territoire des autres pays, nous espérons qu’ils seront réalisés à la même vitesse, et dans ce cas, l’ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d’ici la fin de 2028.

Comme vous le savez, l’un des résultats du sommet de Washington en août est le projet TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity). Le président Trump a donné son nom à ce projet, ce qui indique naturellement qu’il sera absolument réalisé. Ainsi, un nouveau tronçon s’ajoute au Couloir médian traditionnel. En plus de la route existante, un itinéraire via le Zenguézour sera ouvert, avec un volume de trafic de 15 millions de tonnes selon les standards les plus modernes. Par conséquent, le flux de marchandises d’Asie vers l’Europe et inversement, à travers nos pays, dispose déjà d’un potentiel de croissance, qui sera encore renforcé par la capacité supplémentaire de ce nouveau corridor.

Sur les autres sujets que nous avons abordés aujourd’hui, Kassym-Jomart Kemelevitch a tout expliqué en détail, je n’ai rien à ajouter.

Je voudrais simplement renouveler ma reconnaissance pour l’attitude fraternelle et l’accueil chaleureux, et inviter le président Tokaïev à effectuer une visite d’État en Azerbaïdjan l’année prochaine, à tout moment qui lui conviendra.

Merci.