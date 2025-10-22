Le président de la République reçoit le ministre estonien des Affaires étrangères VIDEO

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 22 octobre, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna.

Le ministre estonien des Affaires étrangères a félicité le président Ilham Aliyev pour les résultats obtenus à Washington concernant l’avancement de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le chef de l’État a remercié pour les félicitations et a souligné le rôle particulier du président américain Donald Trump dans cette question.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les accords obtenus lors de la rencontre de Washington revêtaient une importance historique et a évoqué la portée de l’ouverture de la liaison de transport entre la partie principale de l’Azerbaïdjan et sa région du Nakhtchivan.

Le ministre estonien des Affaires étrangères a souligné que l’autorisation accordée par l’Azerbaïdjan au transit, via son territoire, du blé importé par l’Arménie depuis le Kazakhstan constituait une étape importante en matière de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Margus Tsahkna a indiqué qu’il était venu en Azerbaïdjan à la tête d’une grande délégation d’hommes d’affaires et qu’un forum économique s’était tenu à Bakou, disant espérer que de tels événements contribueraient au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Le ministre estonien a souligné que son pays soutenait les relations de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne et l’OTAN, ajoutant que la dynamique positive actuelle dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne suscitait la satisfaction.

Le président Ilham Aliyev a rappelé avec plaisir ses rencontres avec le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Tirana et à Copenhague, soulignant que de nouvelles perspectives de coopération s’ouvraient entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne dans les domaines de l’énergie, des liaisons de transport et d’autres secteurs.

L’invité a également adressé ses félicitations pour l’excellente organisation de la COP29 organisée en Azerbaïdjan, soulignant que cet événement avait permis d’obtenir des résultats significatifs concernant l’agenda climatique international.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur des questions d’intérêt mutuel.