Le président Ilham Aliyev termine sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a terminé sa visite d’Etat en République du Kazakhstan mardi 21 octobre.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’Aéroport international d’Astana.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a été accompagné à l’aéroport par le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.