Le président Ilham Aliyev remet l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov VIDEO

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 22 octobre Yagoub Eyyoubov et lui a remis l’Ordre « Istiqlal » (Indépendance).

Ayant salué Yagoub Eyyoubov, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Cher Yagoub Eyyoubov, tout d’abord, je tiens à vous féliciter à l’occasion de votre prochain anniversaire et à vous souhaiter une excellente santé et de nouveaux succès. Vous avez, pendant de longues années, contribué au développement de l’Azerbaïdjan en occupant divers postes à haute responsabilité. Je l’apprécie beaucoup. Vous le savez, comme moi, que le Leader national Heydar Aliyev vous a toujours accordé une attention particulière. Dans les années 1970, il vous a fait confiance en vous nommant, en tant que jeune cadre, à des postes importants. Vous avez pleinement satisfait cette attente. C’est pour cette raison que, durant la période de l’indépendance, lorsque le Leader national est revenu au pouvoir en 1993 à la demande du peuple, il vous a de nouveau désigné à plusieurs postes à haute responsabilité, renouvelant ainsi sa confiance envers vous. Par son ordonnance, vous avez été nommé au poste important de premier vice-Premier ministre, fonction que vous occupez depuis lors. Durant les vingt-deux années de ma présidence, je vous ai, à plusieurs reprises, renouvelé ma confiance : après chaque élection présidentielle, je vous ai renommé à ce poste. Aujourd’hui, en vous remettant cette haute distinction d’État, je tiens à dire que je suis satisfait de votre travail. Vous servez l’État et la Patrie avec dévouement et loyauté. Dans vos fonctions, vous avez toujours fait preuve d’exigence et exécuté mes instructions avec rigueur. En reconnaissance de vos grands services, je vous ai décoré de la plus haute distinction de l’État azerbaïdjanais – l’Ordre « Istiqlal » – et permettez-moi de vous remettre aujourd’hui cette haute décoration.

En remettant l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov, le président Ilham Aliyev a dit : Je vous félicite.

Yagoub Eyyoubov : Merci.

Exprimant sa gratitude au président de la République pour avoir hautement apprécié son activité, Yagoub Eyyoubov a partagé ses souvenirs liés au Leader national Heydar Aliyev et a souligné qu’il avait toujours cherché à être digne de la confiance accordée tant par le Leader national que par le président Ilham Aliyev. Il a déclaré que c’est sous la direction du chef de l’État que l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan avaient été pleinement rétablies.

« Vous êtes une personnalité exceptionnelle, un homme de génie qui a libéré les terres azerbaïdjanaises occupées. Nul autre n’aurait pu le faire. Vous êtes un dirigeant talentueux et remarquable, et c’est pourquoi tout le peuple vous voit et est fier de vous », a ajouté le premier vice-Premier ministre azerbaïdjanais.

Soulignant que la remise de l’Ordre « Istiqlal » constituait pour lui un grand honneur, Yagoub Eyyoubov a dit : « Je n’oublierai jamais cette distinction et je continuerai, dans la mesure de mes possibilités, à servir Vous et notre État avec dévouement. »

Le président Ilham Aliyev : Merci beaucoup.