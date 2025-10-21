l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ACTUALITES OFFICIELLES

Astana accueille la 2e réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

La deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan s’est tenue le 21 octobre Astana, en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev.

D’abord, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a pris la parole.

Discours du président Kassym-Jomart Tokaïev

- Honorable Ilham Heydar oglou,

Distingués collègues,

Tout d’abord, je tiens à nouveau vous souhaiter la bienvenue à l’occasion de votre visite d’État en République du Kazakhstan, une visite d’une importance capitale pour le développement futur du partenariat stratégique, des relations d’alliance et, en définitive, pour le renforcement de l’amitié entre nos peuples et nos États frères.

Je vous salue à l’occasion de la deuxième session du Conseil interétatique suprême. Ce format de coopération entre nos pays souligne le statut particulier des relations kazakho-azerbaïdjanaises, fondées sur la confiance et le soutien mutuel. Le Conseil constitue une plateforme efficace pour élaborer des décisions concertées dans tous les domaines de la coopération bilatérale.

L’Azerbaïdjan est pour le Kazakhstan un pays particulier, un État frère. Nous sommes unis par des racines historiques communes, un riche héritage spirituel et culturel, ainsi qu’une mentalité et une vision commune du monde et de l’évolution des situations. C’est sur cette base solide que nous développons avec succès notre coopération multiforme.

Ilham Heydar oglou, j’attache une importance particulière à votre visite d’État. Nous avons déjà entamé, pour ainsi dire, un échange de vues dans une atmosphère des plus franches et détendues. Je me réjouis sincèrement de constater que nous partageons une compréhension commune sur toutes les questions essentielles de l’agenda, qu’il s’agisse de la coopération bilatérale ou des relations internationales. Aujourd’hui, lors de la conférence de presse, je reviendrai sur ce sujet, car je considère qu’il est nécessaire d’exprimer mon point de vue sur l’activité et le travail que vous menez, tant pour le bien de votre État que pour la stabilisation de la situation internationale.

Il est symbolique que votre visite coïncide avec le 20ᵉ anniversaire du Traité sur le partenariat stratégique et l’alliance entre nos pays. Au cours de ces années, nous avons établi un dialogue politique actif et créé une base juridique solide pour le développement constant de la coopération économique, commerciale, culturelle et humanitaire. Ce travail global et cohérent bénéficie du plein soutien des citoyens de nos deux États.

Monsieur Ilham Heydar oglu, le haut niveau actuel des relations entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan a été atteint avant tout grâce à votre contribution personnelle. J’apprécie profondément et hautement votre soutien constant et l’attention que vous portez à cette question. Tous les accomplissements remarquables de l’Azerbaïdjan moderne sont indissociablement liés à votre leadership créateur et déterminé.

Je tiens à souligner tout particulièrement l’importance historique de la Déclaration sur le règlement pacifique du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Comme l’a justement évoqué le président des États-Unis, Donald Trump, malgré la position de force dont vous disposez, vous avez acepté la signature d’un document d’une importance capitale. Cela témoigne de la position particulière de l’Azerbaïdjan et de la confiance du peuple azerbaïdjanais, sous votre direction, en son propre potentiel.

Votre volonté politique résolue et votre vision stratégique constituent un exemple évident d’une approche sage dans la résolution de questions complexes et dans la responsabilité envers les générations futures.

Il ne fait aucun doute que les accords obtenus entre les deux États ont marqué un véritable tournant, ouvrant, à mon avis, de nouveaux horizons de coopération dans toute la région et même au-delà de ses frontières.

Nous nous réjouissons sincèrement des succès de l’Azerbaïdjan frère et souhaitons la pleine réalisation des nobles objectifs visant à bâtir un État fort et progressiste. Il ne fait aucun doute que ces objectifs seront atteints grâce à votre ferme leadership.

Quant à nos relations, elles jouissent d’un immense potentiel, et toutes les conditions sont réunies pour le réaliser pleinement – une confiance politique inébranlable, des valeurs communes et le sincère désir de rapprochement de nos peuples. C’est pourquoi je suis convaincu que nos pays ont un grand avenir devant eux, et je tiens à vous donner la parole.

X X X

Ensuite, le président azerbaïdjanais a pris la parole.

Discours du président Ilham Aliyev

- Honorable Kassym-Jomart Kemelevitch, merci,

Chers amis.

Avant tout, je tiens à vous remercier, Monsieur Kassym-Jomart Kemelevitch, pour votre hospitalité et pour l’invitation à effectuer une visite d’État dans le pays frère qu’est le Kazakhstan.

Comme vous l’avez souligné, nous avons déjà eu hier et aujourd’hui l’occasion d’échanger sur de nombreuses questions à l’agenda bilatéral, ainsi que sur plusieurs questions régionales et de politique internationale. Il est réjouissant de constater la pleine convergence de nos positions sur les sujets abordés, ainsi que notre volonté commune de renforcer notre interaction d’alliance.

Je voudrais également vous féliciter, ainsi que tout le peuple frère du Kazakhstan, pour les grands succès obtenus dans le développement socio-économique du pays, ainsi que pour le renforcement du rôle et de la réputation du Kazakhstan sur la scène internationale. En tant qu’amis et frères, nous nous en réjouissons sincèrement et sommes convaincus que, sous votre direction, le Kazakhstan continuera à avancer sur la voie du développement et à mener une politique étrangère indépendante fondée sur les intérêts nationaux.

J’exprime également ma gratitude pour votre appréciation du processus de paix dans la région du Caucase du Sud. Pendant de nombreuses années, lorsque nos terres étaient occupées, le Kazakhstan a constamment soutenu la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan — tant sur le plan bilatéral que dans les documents signés, ainsi que dans ses positions au sein des organisations internationales. Nous avons toujours ressenti ce soutien et nous vous en sommes très reconnaissants.

Aujourd’hui, une nouvelle étape — celle de la paix s’ouvre, je dirais même s’est ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Le fait que nous soyons parvenus au paraphe d’un accord de paix moins de deux ans après les derniers affrontements armés témoigne du haut niveau de volonté politique manifesté par les deux pays. Et, bien entendu, le rôle du président américain Donald Trump dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie mérite la plus haute appréciation.

Le sommet qui s’est tenu le 8 août à Washington a, en substance, mis fin à un conflit de longue durée et ouvre de vastes perspectives de développement, y compris dans un large contexte régional, sur l’ensemble du continent eurasiatique.

Nous avons également échangé aujourd’hui, dans le cadre d’une brève présentation consacrée au Couloir médian, des points de vue à ce sujet et poursuivrons encore nos discussions dans cette direction. L’ouverture prochaine du corridor de Zenguézour augmentera considérablement la capacité de transit dans le domaine des transports et de la logistique.

La Commission intergouvernementale a récemment tenu une réunion et elle a également été très positive. Des résultats significatifs ont été obtenus dans le renforcement des relations commerciales et économiques, le volume des échanges augmente, ce qui, naturellement, nous réjouit beaucoup. Le Fonds d’investissement conjoint que nous avons créé possède également un grand potentiel. Plusieurs projets sont déjà en cours de mise en œuvre, et des projets concrets, ainsi que des propositions de financement commun, sont à l’étude dans le cadre du mécanisme du Fonds d’investissement conjoint.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance pour le soutien apporté à la restauration de la région du Karabagh. Le Centre de création pour enfants portant le nom de Kourmangazy fonctionne déjà activement. Nous l’avons inauguré ensemble, et nous vous sommes très reconnaissants pour ce don du Kazakhstan, qui contribue au développement et à la restauration de la région du Karabagh. Environ cent enfants y étudient actuellement et, naturellement, ce centre constitue à la fois un autre symbole de l’amitié kazakho-azerbaïdjanaise.

En ce qui concerne la coopération humanitaire, je voudrais rappeler l’organisation des Journées de la culture kazakhe en Azerbaïdjan et des Journées de la culture azerbaïdjanaise au Kazakhstan au cours des deux dernières années. Je considère que ce type d’événements devrait être réguliers et permanents, et il serait peut-être utile d’élaborer une feuille de route pour la coopération culturelle afin que ces journées culturelles se tiennent régulièrement, tant dans les capitales que dans toutes les régions.

Nous disposons également d’un grand potentiel pour le développement du secteur énergétique, incluant les sources traditionnelles et renouvelables. En novembre dernier, nous avons signé un accord tripartite pour l’installation d’un câble électrique au fond de la mer Caspienne. Je pense que nous aborderons ce sujet aujourd’hui également.

Dans l’ensemble, l’ordre du jour est assez vaste et couvre pratiquement tous les principaux domaines de la coopération.

Je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre accueil, ainsi que pour l’attitude chaleureuse et amicale envers l’Azerbaïdjan, et pour le fait que vous gardiez personnellement sous contrôle toutes les questions liées à notre coopération bilatérale. Merci.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev : Monsieur le Président, merci.

 

