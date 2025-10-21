Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Le 21 octobre, à Astana, s’est tenue la cérémonie d’échange de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan avec la participation des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev.

Tout d’abord, les présidents Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev ont signé la « Déclaration conjointe à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de la signature de l’Accord sur le partenariat stratégique et les relations d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Kazakhstan », la « Décision n° 1 de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan sur le renforcement de la coopération bilatérale », et la « Décision n° 2 de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan sur l’approbation du Règlement concernant le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan ».

Ensuite, les parties ont procédé à l’échange de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan.

L’« Accord de coopération dans le domaine de la protection de la propriété industrielle entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le ministre kazakh de la Justice, Yerlan Sersembaïev.

L’« Accord sur le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais de l’Énergie, Perviz Chahbazov, et le ministre kazakh de l’Énergie, Erlan Akkenjenov.

L’« Accord de coopération entre le Ministère de l’Intérieur de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de l’Intérieur de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre kazakh de l’Intérieur, Yerzhan Sadenov.

Le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la statistique entre le Comité national des Statistiques de la République d’Azerbaïdjan et l’Agence de Planification Stratégique et des Réformes de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le président de l’Agence kazakhe de Planification Stratégique et des Réformes, Aset Irgaliev.

Le « Mémorandum de coopération entre le Parquet général de la République d’Azerbaïdjan et le Parquet général de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le Procureur général kazakh, Berik Asylov.

Le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé entre le Ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de la Santé de la République du Kazakhstan » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et la ministre kazakhe de la Santé, Akmaral Alnazarova.

Le « Mémorandum de coopération entre la Société par actions « Samruk Kazyna » et le Holding azerbaïdjanais des Transports et des Communications (AZCON) » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le président du Conseil d’administration de la Société par actions « Fonds de prospérité nationale Samruk Kazyna » du Kazakhstan, Nurlan Zhakupov.

L’ « Accord-cadre pour la création d’un mécanisme d’investissement conjoint entre la SARL Fonds d’investissement d’Azerbaïdjan Investment Holding Samruk Kazyna et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le président du Conseil d’administration de la Société par actions « Fonds de prospérité nationale Samruk Kazyna » du Kazakhstan, Nurlan Zhakupov.

Le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la prestation des services publics entre l’Agence nationale pour les services à la personne et les innovations sociales auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère kazakh de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le vice-Premier ministre du Kazakhstan, ministre de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique, Zhaslan Madiyev.

Le « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle entre le Ministère azerbaïdjanais du Numérique et des Transports et le Ministère kazakh de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le vice-Premier ministre du Kazakhstan, ministre de l’Intelligence artificielle et du Développement numérique, Zhaslan Madiyev.

Le « Mémorandum sur la compréhension et la coopération mutuelles dans le domaine de la politique de concurrence entre l’Agence nationale pour la lutte contre les monopoles et le contrôle du marché auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan et l’Agence kazakhe pour la Protection et le Développement de la Concurrence » a été échangé par le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le président de l’Agence kazakhe pour la protection et le développement de la concurrence, Marat Omarov.