Rabat, 20 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Avec un style remarquable et une technique footballistique exceptionnelle, l’équipe nationale marocaine a remporté le Championnat du monde U-20 aujourd’hui au Chili.

Le correspondant de l’agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte, que cette victoire mondiale remportée par le Maroc s’est faite aux dépens de son homologue argentine, l’une des équipes internationales les plus prestigieuses, qui a remporté six titres dans la même compétition au cours de sa carrière.

Le Maroc a écrit une nouvelle page brillante de l’histoire du football marocain en devenant la première équipe arabe à remporter la Coupe du monde, confirmant ainsi le rayonnement et les résultats du football marocain, qui lui ont valu une place de choix parmi les équipes d’élite les plus prestigieuses.

Dès son premier match dans la compétition, l'équipe nationale marocaine a démontré des capacités techniques et tactiques exceptionnelles, grâce à son staff technique et à ses joueurs arrivés au Chili déterminés à revenir au Royaume du Maroc en tant que détenteurs du trophée, après des années de travail acharné et grâce à une stratégie lancée à travers des programmes de formation issus de la base.

L'équipe nationale argentine, qui était également un candidat de premier plan, n'a pas pu résister à la force de l'équipe marocaine, qui a réalisé un match parfait et sans faute. Grâce à son brillant joueur, Mohamed Yasser Zabiri, désigné deuxième meilleur joueur de la compétition, le Maroc a inscrit le plus beau but du tournoi et s'est imposée (2-0). Le joueur marocain Othman Maama a également été sacré meilleur joueur de la compétition.

Avec cette récompense, le football marocain consolide sa position au sommet de la scène internationale, grâce à sa force et aux talents issus de ses programmes de formation académique, recherchés par les plus grands clubs européens et d'autres équipes internationales.

Quant aux supporters marocains au Royaume, l'heure du couronnement, tombée à deux heures après minuit, ne les a pas empêchés de sortir et de se rassembler dans les avenues et les places de différentes villes du Royaume, exprimant leur joie et leur fierté envers leurs champions mondiaux et remerciant tous ceux qui ont contribué à cet exploit mondial sans précédent.