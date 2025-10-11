Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

L’Aktau Asian Open 2025, au Kazakhstan, a débuté.

Dès la première journée, six des judokas azerbaïdjanais se sont classés parmi les médaillés. Tofig Mammadov (-66 kg) et Gultadj Mammadaliyeva (-52 kg) se sont imposés face à tous leurs adversaires et sont devenus les champions du tournoi international. Husseyn Allahyarov (-60 kg) et Ulviyyé Baïramova (-57 kg) ont décroché la médaille d’argent. Elchen Assadov (-66 kg) et Ibrahim Aliyev (-73 kg) se sont contentés chacun du bronze.

L’équipe nationale a rejoint le tournoi avec un total de 25 judokas.