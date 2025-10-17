Bakou, 17 octobre, AZERTAC

L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique » au sein de l’OTAN et voit un fort potentiel de coopération en matière de politique étrangère, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul avant sa visite à Ankara.

S’adressant aux journalistes à Berlin, le chef de la diplomatie allemande a précisé que ses entretiens à Ankara plus tard dans la journée porteront sur les développements au Moyen-Orient, le cessez-le-feu à Gaza, la transition politique en Syrie, le conflit Russie-Ukraine et d’autres questions de politique étrangère.

« Dans le conflit au Moyen-Orient, la Türkiye a contribué au cessez-le-feu historique à Gaza par son rôle de médiateur », a souligné Wadephul, se référant au cessez-le-feu entre le Hamas et Israël fondé sur le plan en 20 points du président américain Donald Trump.

« Avec la libération des prisonniers et le cessez-le-feu, beaucoup de choses ont été accomplies qui semblaient impossibles il y a seulement quelques semaines. Cependant, le travail pour un avenir sûr et digne pour le peuple de Gaza ne fait que commencer », a-t-il poursuivi.

« Ensemble, nous œuvrons pour un accès total des acteurs humanitaires afin d’atténuer les pires souffrances, et nous travaillons conjointement à assurer la pleine mise en œuvre du plan en 20 points pour une paix durable », a ajouté Wadephul, soulignant que Berlin attendait une pression continue sur le Hamas.

Au cours de son déplacement d’une journée à Ankara, Wadephul doit rencontrer le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan pour des discussions approfondies sur une série de questions internationales et régionales cruciales. Les entretiens aborderont également les relations bilatérales, l’évolution des liens entre l’UE et la Türkiye, la coopération en cours dans le secteur de la défense et les questions liées à l’OTAN.

« La Türkiye est un partenaire stratégique clé pour nous au sein de l’alliance OTAN », a insisté Wadephul avant ses entretiens, notant que les discussions avec son homologue turc porteront également sur les questions de sécurité internationale et régionale, ainsi que sur les derniers développements du conflit Russie-Ukraine.

« Notre objectif commun est de mettre fin rapidement à cette guerre – pour cela, nous devons également tarir encore plus rapidement la caisse de guerre de la Russie. En tant que gardienne de la convention de Montreux, la Türkiye a aussi une responsabilité directe sur l’accès à la mer Noire. Istanbul est également un lieu important pour les négociations », a conclu le ministre allemand. (Agence Anadolu)