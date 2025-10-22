Le ministre estonien des Affaires étrangères visite l’Allée des Martyrs à Bakou
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
La délégation menée par le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, s’est rendue mercredi à l’Allée des Martyrs à Bakou.
Le ministre estonien a rendu hommage à la mémoire des fils héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, et a déposé une gerbe devant la Flamme éternelle.
Les invités ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.
