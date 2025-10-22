Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh

Aghdam, 22 octobre, AZERTAC

Un groupe de voyageurs internationaux, conduit par Kolja Spori, président du club ETIC (Extreme Traveler International Congress) entame, dès aujourd’hui, une visite au Karabagh.

Le groupe, composé de voyageurs venus de huit pays — États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche, Suède, Irlande et Portugal — comprend aussi Charles Veley, fondateur du réseau international MTP (Most Traveled People).

Pendant deux jours, le groupe parcourra par la route pour automobiles l’itinéraire Aghdam-Khankendi-Latchine-Choucha-Fuzouli.

Depuis 2021, 14 visites de ce type ont été organisées afin de promouvoir, dans le cadre du « tourisme noir », les territoires libérés et de présenter les vastes travaux de restauration et de construction. Il s’agit de la quinzième visite.

En peu de temps, six villes, deux bourgs et vingt villages ont été reconstruits dans le Karabagh et le Zenguézour oriental, accueillant déjà près de 60 000 habitants.