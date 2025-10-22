Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a entamé une visite de travail en Géorgie.
Le Premier ministre Ali Assadov a été accueilli à l’Aéroport international Chota Roustavéli de Tbilissi, par le ministre géorgien des Finances, Lasha Khutsishvili, ainsi que par d’autres personnes officielles.
