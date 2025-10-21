Le président Ilham Aliyev : L'ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d'ici fin 2028

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« L'ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d'ici fin 2028 », a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev lors d'une déclaration à la presse avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

Le chef de l'État a indiqué : « Outre tous les travaux que nous planifions et mettons en œuvre actuellement, le projet de corridor de Zenguézour présente un grand potentiel. Toutes les liaisons routières et ferroviaires sur le territoire azerbaïdjanais seront achevées d'ici le milieu de l'année prochaine. Nous espérons que tout sera mis en œuvre aussi rapidement dans les autres pays, et dans ce cas, l'ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d'ici fin 2028 ».