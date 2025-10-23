Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
Bakou, 23 octobre, AZERTAC
Les cours du pétrole ont terminé en forte augmentation sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 64,94 dollars, en hausse de 2,35 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 60,81 dollars, après une progression de 2,31 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie
- 22.10.2025 [20:00]
Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine
- 22.10.2025 [19:39]
Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
- 22.10.2025 [19:12]
La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
- 22.10.2025 [17:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 22.10.2025 [15:36]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars
- 22.10.2025 [15:33]
Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh
- 22.10.2025 [12:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 22.10.2025 [11:40]
Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
- 22.10.2025 [10:30]
Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève
- 21.10.2025 [15:04]
La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
- 21.10.2025 [13:48]
La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana
- 21.10.2025 [13:02]
Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE
- 21.10.2025 [11:52]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 21.10.2025 [11:00]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 43 dollars
- 20.10.2025 [10:56]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse
- 18.10.2025 [18:47]
Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan
- 18.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 18.10.2025 [12:07]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution
- 18.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
- 18.10.2025 [11:17]