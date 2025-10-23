Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en forte augmentation sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 64,94 dollars, en hausse de 2,35 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 60,81 dollars, après une progression de 2,31 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).