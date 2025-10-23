Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Six citoyens azerbaïdjanais, dont quatre enfants et deux femmes, ont été rapatriés le 22 octobre depuis la Syrie grâce aux mesures prises par le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan.

D’abord, la localisation, l'identité et la citoyenneté de la République d'Azerbaïdjan des rapatriés ont été déterminées. Plus tard, des représentants des organismes étatiques compétents responsables du rapatriement des citoyens azerbaïdjanais ont été envoyés en Syrie, et un examen médical et psychologique préliminaire des rapatriés a été assuré.

Il est prévu de mettre en œuvre des mesures pertinentes en faveur de la réadaptation sociale et de la réintégration des rapatriés dans la société.

Le gouvernement azerbaïdjanais continuera de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier les citoyens de la République d'Azerbaïdjan victimes du conflit armé sur le territoire des pays étrangers.