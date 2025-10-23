Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie
Bakou, 23 octobre, AZERTAC
Six citoyens azerbaïdjanais, dont quatre enfants et deux femmes, ont été rapatriés le 22 octobre depuis la Syrie grâce aux mesures prises par le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan.
D’abord, la localisation, l'identité et la citoyenneté de la République d'Azerbaïdjan des rapatriés ont été déterminées. Plus tard, des représentants des organismes étatiques compétents responsables du rapatriement des citoyens azerbaïdjanais ont été envoyés en Syrie, et un examen médical et psychologique préliminaire des rapatriés a été assuré.
Il est prévu de mettre en œuvre des mesures pertinentes en faveur de la réadaptation sociale et de la réintégration des rapatriés dans la société.
Le gouvernement azerbaïdjanais continuera de prendre les mesures nécessaires pour rapatrier les citoyens de la République d'Azerbaïdjan victimes du conflit armé sur le territoire des pays étrangers.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie
- 22.10.2025 [20:00]
Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine
- 22.10.2025 [19:39]
Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
- 22.10.2025 [19:12]
La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
- 22.10.2025 [17:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 22.10.2025 [15:36]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars
- 22.10.2025 [15:33]
Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh
- 22.10.2025 [12:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 22.10.2025 [11:40]
Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
- 22.10.2025 [10:30]
Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève
- 21.10.2025 [15:04]
La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
- 21.10.2025 [13:48]
La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana
- 21.10.2025 [13:02]
Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE
- 21.10.2025 [11:52]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 21.10.2025 [11:00]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 43 dollars
- 20.10.2025 [10:56]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse
- 18.10.2025 [18:47]
Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan
- 18.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 18.10.2025 [12:07]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution
- 18.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
- 18.10.2025 [11:17]