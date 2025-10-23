Le président de la SOCAR rencontre le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Le président de la SOCAR, Rövchen Nedjef, a rencontré le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord, Tor Ove Lussand.

Les discussions ont porté sur la transition énergétique, la numérisation et la gestion des ressources grâce à l'application de technologies innovantes dans l'industrie.

Les parties ont également évoqué la modernisation du secteur énergétique en Azerbaïdjan, la réduction des émissions de carbone et les projets d'énergie verte mis en œuvre conjointement avec des partenaires internationaux.