Des scientifiques azerbaïdjanais participent à une conférence internationale tenue au Kazakhstan
Astana, 25 octobre, AZERTAC
La VIe Conférence scientifique et pratique internationale « Lectures d’Iessik », portant sur le thème « Les recherches internationales dans le domaine de l’archéologie : expérience, résultats et orientations prioritaires », s’est tenue dans la ville d’Iessik, au Kazakhstan.
La conférence a réuni des scientifiques et des spécialistes provenant du Kazakhstan, d’Azerbaïdjan, de Türkiye, de Chine, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, selon le service de presse du ministère de la Culture et de l’Information de la République du Kazakhstan.
Au cours de la séance plénière et des panels de discussion, les participants ont abordé des questions liées à la préservation et à l’utilisation efficace des sites archéologiques, aux recherches interdisciplinaires, aux méthodes de protection du patrimoine ainsi qu’aux défis actuels dans le domaine muséal.
La résolution adoptée à l’issue de la conférence souligne l’importance de renforcer les aspects théoriques et appliqués de l’archéologie, d’améliorer la qualité des recherches scientifiques et muséales, et de consolider la coopération internationale dans ce domaine.
Elchen Rustemov
Correspondant spécial de l’AZERTAC
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le SIMA, une ambition d’intégration africaine
- 24.10.2025 [21:05]
La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée
- 24.10.2025 [18:06]
Communiqué de la Présidence de la République
- 24.10.2025 [15:01]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement
- 24.10.2025 [14:37]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 24.10.2025 [14:31]
Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »
- 24.10.2025 [12:34]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 24.10.2025 [11:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses
- 24.10.2025 [10:32]
Les préparatifs de la COP30 se poursuivent
- 23.10.2025 [21:09]
Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie
- 23.10.2025 [17:02]
Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie
- 23.10.2025 [16:30]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 23.10.2025 [14:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 23.10.2025 [13:10]
Les voyageurs internationaux visitent les monuments historiques à Choucha
- 23.10.2025 [12:52]
Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique
- 23.10.2025 [11:33]
Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde
- 23.10.2025 [10:39]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars
- 23.10.2025 [10:34]
Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie
- 22.10.2025 [20:00]
Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine
- 22.10.2025 [19:39]
Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
- 22.10.2025 [19:12]
La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
- 22.10.2025 [17:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 22.10.2025 [15:36]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars
- 22.10.2025 [15:33]
Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh
- 22.10.2025 [12:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 22.10.2025 [11:40]
Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
- 22.10.2025 [10:30]
Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève
- 21.10.2025 [15:04]
La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
- 21.10.2025 [13:48]
La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana
- 21.10.2025 [13:02]
Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE
- 21.10.2025 [11:52]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 21.10.2025 [11:00]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]