Des scientifiques azerbaïdjanais participent à une conférence internationale tenue au Kazakhstan

Astana, 25 octobre, AZERTAC

La VIe Conférence scientifique et pratique internationale « Lectures d’Iessik », portant sur le thème « Les recherches internationales dans le domaine de l’archéologie : expérience, résultats et orientations prioritaires », s’est tenue dans la ville d’Iessik, au Kazakhstan.

La conférence a réuni des scientifiques et des spécialistes provenant du Kazakhstan, d’Azerbaïdjan, de Türkiye, de Chine, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, selon le service de presse du ministère de la Culture et de l’Information de la République du Kazakhstan.

Au cours de la séance plénière et des panels de discussion, les participants ont abordé des questions liées à la préservation et à l’utilisation efficace des sites archéologiques, aux recherches interdisciplinaires, aux méthodes de protection du patrimoine ainsi qu’aux défis actuels dans le domaine muséal.

La résolution adoptée à l’issue de la conférence souligne l’importance de renforcer les aspects théoriques et appliqués de l’archéologie, d’améliorer la qualité des recherches scientifiques et muséales, et de consolider la coopération internationale dans ce domaine.

Elchen Rustemov

Correspondant spécial de l’AZERTAC