Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Bakou accueille une conférence internationale intitulée « SOCGOV 2025 : L’intelligence artificielle au service de l’humanité et de la transformation ».

La conférence internationale a réuni des responsables provenant d’Azerbaïdjan, de Türkiye, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan, de Serbie, de Roumanie, de Moldavie, du Bélarus, de Croatie, de Norvège et du Portugal.

Au total, près de 350 participants représentant une vingtaine de pays sont présents à cette rencontre.

Le programme comprend une cérémonie d’ouverture officielle ainsi que trois panels, axés sur la durabilité et l’innovation dans le domaine de la protection sociale des citoyens.

Les experts y débattront de la transformation des services sociaux à travers l’État numérique et l’intelligence artificielle, du rôle de l’IA dans l’inclusion sociale, ainsi que de l’avenir du marché du travail, du développement des compétences et de l’entrepreneuriat numérique.

L’objectif de la conférence est de rassembler des spécialistes nationaux et internationaux afin d’évaluer les perspectives de développement rapide des services sociaux et d’identifier les voies d’un progrès accru grâce à l’application d’approches innovantes, d’outils d’intelligence artificielle et de technologies modernes.