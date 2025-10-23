Le projet intitulé « Le réseau vert : plateforme d'innovation scientifique » inauguré à Khankendi

Khankendi, 23 octobre, AZERTAC

L'inauguration officielle du projet « Le réseau vert : plateforme d'innovation scientifique » a eu lieu jeudi à l'Université du Karabagh à Khankendi. L'objectif principal du projet est de contribuer au développement d'innovations scientifiques et à la durabilité environnementale en renforçant l'intégration des « sciences vertes » dans le système éducatif.

Cette conférence scientifique et pratique de deux jours vise à promouvoir une approche scientifique de la situation écologique de la région du Karabagh, de l'écoterrorisme, du changement climatique, de la sécurité alimentaire, des problèmes de santé et d'énergie, ainsi qu'à soutenir la recherche et l'innovation dans ces domaines.

Dans le cadre de la conférence, une publication intitulée « Les solutions au changement climatique : coopération internationale et communication scientifique », préparée avec le soutien de la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats à la veille de la COP 29, a été présentée à l'Université du Karabagh.

Des vidéos pédagogiques sur le changement climatique et la protection de l'environnement ont été présentées lors de la conférence. Le lendemain, des débats et des masterclasses sur la protection des végétaux seront organisés avec la participation d'experts turcs et chinois.