Maroc : Organisation de la 14e édition du Festival international d'interaction interculturelle de Larache

Rabat, 22 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La ville de Larache, au nord-ouest du Maroc, accueillera du 28 octobre au 1er novembre la quatorzième édition de son Festival international du dialogue interculturel.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué de l'Association Loukkos pour le tourisme durable, organisatrice de l'événement, que cette édition, placée sous le thème « De Larache au monde : Rencontres des cultures et universalité des valeurs », reflète la vision profonde de faire du festival une plateforme mondiale d'échanges culturels. Elle contribue à renforcer les liens entre les peuples à travers les arts et le patrimoine, et à ouvrir des perspectives de coopération culturelle à l'échelle mondiale.

Des groupes artistiques de différents continents seront accueillis pour présenter des performances musicales et théâtrales reflétant la diversité des rythmes et des cultures, dans le but d'enrichir l'événement culturel d'une dimension mondiale et humaine renouvelée.

Le festival accueillera également des représentants du Royaume du Maroc, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, de Grèce, de Slovaquie, du Panama, d'Estonie, d'Irak, du Brésil, de Colombie et du Paraguay.

En organisant des séminaires intellectuels, des ateliers interactifs et des performances conjointes mettant en vedette des artistes de diverses cultures, le festival vise à diffuser la culture du dialogue, à lutter contre les discours de haine et à favoriser une conscience humaine commune qui considère la diversité comme une source d'enrichissement et non comme une cause de division.

La direction du festival s’attache à faire de cette édition un événement exceptionnel, incarnant une volonté forte de consolider le statut de Larache en tant que pôle d’échanges culturels et pont de coopération artistique et humanitaire entre le Maroc et le monde.