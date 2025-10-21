Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev : Le projet TRIPP sera bel et bien mis en œuvre

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« Le projet TRIPP sera bel et bien mis en œuvre », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d'une déclaration à la presse avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

Le chef de l'État a indiqué : « Comme vous le savez, le projet TRIPP est l'un des acquis du sommet de Washington tenu en août. Le président Trump a donné son nom au projet, ce qui indique qu'il sera bel et bien mis en œuvre. Ainsi, une nouvelle voie du Couloir médian s'ouvre. Une nouvelle voie s'ajoute aux traditionnelles, 15 millions de tonnes de fret transitant via le Zenguézour. Ainsi, le volume de fret transitant par nos pays, de l'Asie vers l'Europe et vice-versa, a le potentiel d'augmenter, et les possibilités de réception et d'expédition seront accrues elles aussi ».