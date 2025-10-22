Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
Un triptyque, créé par des tisserands de tapis azerbaïdjanais dans le cadre du projet intitulé « Les religions célestes », a été présenté au Vatican. Offerte par la première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, lors de sa rencontre avec le pape Léon XIV, cette œuvre est dédiée au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Elle incarne une profonde pensée philosophique et l'esprit de l'artisanat national.
Ces trois tapis symbolisent différentes religions et cultures, ensemble ils expriment les valeurs communes de l'humanité : la paix, la miséricorde et la justice. Ce projet incarne des valeurs universelles issues des profondeurs de la culture azerbaïdjanaise et une stratégie de diplomatie culturelle.
Le triptyque est prévu pour être exposé au Vatican et dans différents pays. À cet égard, l'œuvre revêt une signification culturelle et politique, car elle permet de faire connaître le patrimoine multiculturel de l'Azerbaïdjan au monde. Cela montre que la voix culturelle de l’Azerbaïdjan est entendue à l’échelle mondiale et que l’art du tapis azerbaïdjanais porte non seulement une valeur esthétique mais aussi philosophique.
