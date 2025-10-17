Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Au cours des neuf mois de l’année en cours, les exportations de polyéthylène depuis l’Azerbaïdjan ont constitué 92,6 mille tonnes, après une diminution de 5,2 %.

La valeur des exportations de polyéthylène s’est chiffrée à 103,6 millions de dollars, selon le Comité national des Douanes.

À titre de comparaison, au cours de la même période en 2024, 97,7 mille tonnes de polyéthylène, estimées à 109 millions de dollars, avaient été exportées.

Il convient de noter qu’à Soumgaït, dans le cadre du projet « SOCAR Polymer », une usine de polyéthylène haute densité a été construite au sein du Parc industriel chimique. L’usine a une capacité de production quotidienne de 330 tonnes et annuelle de 120 mille tonnes, dont 25 % sont destinés au marché intérieur et 75 % à l’exportation.