Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan

Istanbul, 18 octobre, AZERTAC

Le ministère turc des Affaires étrangères a félicité l'Azerbaïdjan à l'occasion du 34e anniversaire de la restauration de l'indépendance, célébrée le 18 octobre.

« Joyeux 34e anniversaire de la restauration de l'indépendance de notre allié, l’Azerbaïdjan frère », indique une publication faite par le ministère turc des Affaires étrangères sur son compte officiel sur X.