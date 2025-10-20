La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais rencontre le Secrétaire général de l'Union interparlementaire
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
En marge de sa visite de travail à Genève, la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré le Secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), Martin Chungong.
L’entretien a porté sur les questions de coopération actuelle et future entre le Milli Medjlis et l'UIP. Les parties ont rappelé avec satisfaction les rencontres précédentes et souligné que ces contacts avaient contribué de manière significative au développement des relations bilatérales.
Il a été souligné que ces événements constituent une plateforme importante et propice à l'échange d'informations sur des questions internationales importantes, et le rôle crucial de l'UIP dans le renforcement de la coopération entre les États membres de l'organisation a été évoqué. Les parties ont également salué les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président Ilham Aliyev, et apprécié les réalisations effectuées sous la présidence du parlement azerbaïdjanais dans le sens du développement institutionnel et de l'augmentation de la réputation internationale de l'organisation.
