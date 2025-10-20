Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères organise un séminaire sur la « Sécurité énergétique » à Bakou les 20 et 21 octobre, dans le cadre de la coopération pratique de l’Azerbaïdjan avec l’OTAN.
Le séminaire réunit des chercheurs, des experts et des représentants du monde universitaire des pays membres et partenaires de l’OTAN, ainsi que des institutions publiques azerbaïdjanaises spécialisées dans le domaine concerné.
Le rôle de l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l’Europe, les menaces et les risques potentiels pour les infrastructures énergétiques importantes, ainsi que la protection de ces infrastructures, l’importance de la coopération internationale pour prévenir les menaces hybrides, le rôle de la diplomatie dans la sécurité énergétique, ainsi que les mécanismes de coopération multilatérale visant à garantir un approvisionnement énergétique durable et stable, et d’autres sujets seront abordés.
