L’ICESCO félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour la victoire historique du Maroc à la Coupe du Monde U20

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) adresse ses plus chaleureuses félicitations au Royaume du Maroc, à Son Roi, à son gouvernement et à son peuple, à l’occasion de l’exploit sportif historique accompli par la jeunesse marocaine, couronné par une victoire méritée à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, à l’issue d’une prestation remarquable et d’un triomphe éclatant face à la sélection argentine en finale, selon le site web de l’ICESCO.

L’ICESCO affirme que cette victoire illustre les fruits de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, dans la formation d’une génération sportive ambitieuse, animée par la détermination, la discipline et le talent. Elle témoigne également du développement considérable du secteur sportif au Royaume, grâce à une planification rigoureuse, une préparation exemplaire et une stratégie globale visant à bâtir une équipe nationale performante, capable d’enchaîner les succès.

Ce sacre confirme que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, avance avec assurance dans l’écriture d’un nouveau chapitre de réussite, en prélude à l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, un événement mondial très attendu et salué par la communauté internationale.

L’ICESCO rappelle que par cet exploit sportif majeur, le Maroc réaffirme au monde entier qu’il est un pays profondément enraciné dans la civilisation, riche dans tous les domaines de la créativité et de la réussite. Cette victoire constitue une preuve tangible de la justesse de sa vision, de la pertinence de sa planification et de sa volonté ferme de construire l’avenir.

Enfin, l’Organisation conclut son message de félicitations en soulignant que cette victoire représente une source d’inspiration pour la jeunesse de l’ensemble du monde islamique, ainsi qu’un puissant moteur pour les États membres afin de développer leurs infrastructures sportives et de renforcer leurs capacités institutionnelles dans la formation de générations capables de représenter dignement leurs patries dans les plus grandes compétitions internationales.