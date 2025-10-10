Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

La composition de l'équipe azerbaïdjanaise de judo pour le Grand Prix prévu à Guadalajara, au Mexique, a été rendue publique.

Selon la fédération azerbaïdjanaise de judo, onze athlètes représenteront le pays au tournoi qui se déroulera du 17 au 19 octobre.

Il convient de noter que 248 judokas provenant de 35 pays disputeront le Grand Prix du Mexique.