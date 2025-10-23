Le président Aliyev : La coopération entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondisse de jour en jour

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé ses félicitations au Premier ministre de la Hongrie, Viktor Orbán, ainsi qu’au peuple hongrois à l’occasion de la fête nationale de ce pays, leur transmettant ses meilleurs vœux.

« Les questions inscrites à l’agenda bilatéral couvrent actuellement un large éventail de domaines. Il est réjouissant de constater que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondisse de jour en jour et que nos relations de partenariat efficaces dans le domaine de l’énergie se développent de manière ascendante. L’intensité de notre dialogue politique joue un rôle essentiel dans l’enrichissement de notre coopération dans tous les domaines.

Je souhaiterais souligner tout particulièrement notre coopération au sein des organisations internationales, notamment au sein de l’Organisation des États turciques. Notre participation cette année aux sommets de l’organisation — moi à Budapest et vous à Guébélé — témoigne de l’importance que nous attachons au renforcement de l’unité et de la solidarité entre nos peuples et nos États, ainsi qu’à l’élargissement de nos relations sur le plan multilatéral.

Je suis convaincu que, conformément à la volonté de nos peuples, nous poursuivrons avec succès nos efforts conjoints en vue de renforcer et d’approfondir davantage les relations d’amitié et de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie », lit-on dans le message de félicitations du président Ilham Aliyev.

À l’occasion de cette journée mémorable, le président de la République a présenté ses vœux d’excellente santé, de bonheur et de succès à Viktor Orban, ainsi que de paix durable et de prospérité au peuple hongrois ami.